Incinerada uma tonelada de drogas avaliada em R$ 15 milhões

Cerca de uma tonelada de drogas, avaliada em R$ 15 milhões, foi incinerada na manhã desta sexta-feira (25), pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e Polícia Civil do Amazonas (PCAM). Os entorpecentes foram apreendidos no decorrer do ano, em ações policiais realizadas em Manaus.

Segundo a delegada-geral da PCAM, Emília Ferraz, pelo menos 4,6 toneladas de drogas foram apreendidas, entre janeiro e setembro deste ano. A autoridade policial afirmou que a apreensão dessa quantidade de entorpecentes demanda o trabalho de incineração, para que não haja mantimento dos materiais ilícitos.

“Hoje vamos tirar mais dinheiro de circulação dos traficantes, e, portanto, diminuir a capacidade deles de exercer esse ofício tão maléfico”, disse.

O secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, afirmou que a incineração é o trabalho final a ser realizado com relação à apreensão de entorpecentes. “Nesse ano, 1600 pessoas, com envolvimento com o tráfico, foram presas”, afirmou.

A autoridade policial comunicou, ainda, que a ação é fruto de acompanhamento realizado pelo trabalho de inteligência realizado pela polícia, que trabalha, segundo ele, principalmente nas áreas de fronteira e nos bairros periféricos da capital.

FONTE: ACrítica