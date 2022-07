Incêndio em prédios na região da 25 de Março é controlado em SP

SÃO PAULO — O incêndio de grandes proporções, que atingiu prédios comerciais na noite deste domingo (10) , na região da 25 de Março, em São Paulo, foi controlado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (11).

A ocorrência iniciou por volta das 21h do domingo (10), no número 95 da rua Barão de Duprat, no bairro da Sé.

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi extinto pelas equipes por volta das 8h. Agora a corporação trabalha na fase de rescaldo. Dois profissionais ficaram feridos durante o trabalho e tiveram queimaduras de 2º grau. Eles estão conscientes e foram levados ao Pronto-Socorro.Não há informações de outros feridos.

Segundo a última atualização dos Bombeiros 65 homens e 25 viaturas seguem empenhadas na ocorrência. A Defesa Civil da capital também está no local.