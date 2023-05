Incêndio em garagem destrói 90 ônibus em Petrópolis

Pelo menos 90 ônibus ficaram totalmente destruídos após um incêndio atingir a uma garagem de veículos em Petrópolis , na Região Serrana do Rio de Janeiro , na madrugada desta terça-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registros de vítimas.

Os veículos, de acordo com a corporação, pertenciam a duas empresas de transporte – Petro Ita e Cascatinha – que dividiam o espaço.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviario de Petrópolis (Setranspetro), há fortes indícios de que o incêndio tenha sido ocasionado de maneira criminosa. Apesar disso, a suspeita não foi confirmada pela polícia e nem pelo Corpo de Bombeiros.

As chamas, que tiveram início por volta da 1h da madrugada, foram controladas, apenas, por volta das 3h20 pelos Bombeiros. As causas ainda vão ser apuradas.

Por conta disso, as empresas Petro Ita e a Cascatinha informaram que a atuação deve ocorrer em carater de emergência nesta terça-feira. Os prejuízos ainda não foram contabilizados.

Nota na íntegra das empresas

“A Petro Ita e a Cascatinha informam que vão operar em caráter de emergência, nesta terça-feira, em razão do incêndio que atingiu uma das garagens das empresas, durante a madrugada de hoje, na Rua Coronel Veiga.

Não houve feridos, mas, diante da proporção e da gravidade dos fatos, ainda não foi possível apurar todos os prejuízos e danos. As empresas esperam apuração rigorosa das causas, porque há indícios de que o incêndio tenha sido provocado.

Um plano de contingência já está sendo elaborado para garantir a prestação do serviço, apuração de informações e adoção de medidas emergenciais.”

Nota da prefeitura de Petrópolis

A Prefeitura de Petrópolis acompanha os desdobramentos do incêndio que atingiu a garagem das viações Petro Ita e Cascatinha nas primeiras horas desta terça-feira (9). A Prefeitura enviou equipes da Defesa Civil, que estão no local e atuam em apoio ao Corpo de Bombeiros. A Guarda Civil Municipal também está no local, em apoio ao trânsito. A CPTrans aplicou serragem na Rua Coronel Veiga e recomenda cuidado aos motoristas, uma vez que houve derramamento de óleo na pista. O governo municipal e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) exigem apuração rigorosa sobre as causas do incêndio.