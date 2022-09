Incêndio destrói área de mata em Parintins

PARINTINS — Um incêndio destruiu uma área de mata do Ramal do Zé Carlos, na tarde desta terça-feira, 20, assustando os moradores das comunidades do Parananema e Aninga.

Corpo de Bombeiros e a Brigada Florestal Parintins foram acionados para conter as chamas que poderiam se alastrar para outras áreas das proximidades do aeroporto Júlio Belém.

O fogo começou por volta de 14h e as equipes rapidamente trabalharam para evitar maiores danos ao meio dia ambiente. Alguns animais como cobras e pássaros foram atingidos.

Os profissionais utilizaram 60 metros de mangueiras para facilitar o deslocamento dos materiais de combate ao incêndio.

Também foram disponibilizados três abafadores, sete mochilas costais e assoprador para minimizar a propagação da queimada.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente -Sedema, mais uma vez alerta à população para não queimar lixo e folhas nos quintais e terrenos. Queimada é crime sujeito a multa e até detenção.

Nas equipes que atuaram na ação estavam Sgt Alexandre, Cabo Ralf, Cabo Tierry e Cabo Ronei do Corpo de Bombeiros e os brigadistas florestais Luan Martins, Adanielvis, David, Erasmo, Ocenira, Wilker e Victor.

Por Panorama Parintins