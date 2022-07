Incêndio destrói 10 casas e desabriga 16 famílias no São Jorge

Um incêndio destruiu, na noite de ontem (26), pelo menos 10 casas localizadas na rua Ambrósio Aires, antiga rua da Cachoeira, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Ainda não se sabe a causa do sinistro, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 22h06. Quatro viaturas de combate a incêndio e uma ambulância foram encaminhadas para o trabalho de contenção das chamas, situado nas palafitas nas proximidades da rua da Cachoeira.

Três pessoas foram receberam atendimento médico no local. Um homem sofreu uma queda durante a ocorrência e teve ferimentos e outros dois por inalação de fumaça.

Conforme o comandante-geral do CBMAM, coronel Vinicius Almeida, um efetivo de 22 militares, seis viaturas e unidade de resgate com equipe médica estiveram no local para combater as chamas. Foram utilizados 40 mil litros de água para controlar o fogo

“A estimativa inicial é de dez casas atingidas e evitamos que o fogo fosse propagado para mais residências. Para controlar o incêndio foram mais de 40 mil litros de água. Após o rescaldo, vamos fazer uma avaliação refinada para descobrir o que, de fato, possa ter ocasionado esse incêndio”, disse comandante-geral do CBMAM.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, determinou à Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) que acompanhe a situação e acionou toda a estrutura do Governo do Estado para dar o suporte necessário às famílias atingidas pelo incêndio

A Defesa Civil do Município também esteve no local para fazer o trabalho de identificação de todas as pessoas que vão precisar de ajuda do poder público e, posteriormente, encaminhar as famílias afetadas pelo incêndio para um local adequado.

👉 g1