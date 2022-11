Incêndio atinge estúdios da rede Globo, no Rio de Janeiro

RIO — Um incêndio de grandes proporções atingiu os estúdios da rede Globo nesta sexta-feira (18/11), em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. As chamas foram controladas e não há vítimas. No entanto, ainda não há informações sobre as causas.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado por volta de 12h20. O cenário da novela Todas as Flores foi atingido pelas chamas. A emissora comunicou que está apurando o impacto do incêndio, mas que as programações não serão canceladas. “Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de Todas as Flores, é reproduzido em estúdio”, informou a Globo.

Veja a nota da emissora:

Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, do Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas.

Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio.

Comunicação Globo

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2022

Por Correio Braziliense