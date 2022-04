Incêndio atinge casas no bairro Raiz

MANAUS, AM (MANAUS ALERTA) — Um incêndio atingiu cerca de oito casas na manhã deste sábado (30) na rua Barão, localizada no bairro Raiz, zona Sul de Manaus.

De acordo com moradores locais, as chamas iniciaram em uma casa que dispõe como ponto de aluguel de quartos e, além disso, a residência também funcionava como oficina de eletrodomésticos.

No momento do incidente somente três cachorros estavam na residência, todos foram salvos.

A equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas está no local para conter as chamas.