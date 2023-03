Inaugurado novo voo que conecta Manaus a Bogotá

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), participou, nesta segunda-feira (27/03), da inauguração da nova rota aérea Manaus-Bogotá no Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes. O novo voo para a Colômbia será operado pela Avianca, em quatro voos semanais com capacidade para até 180 passageiros em cada aeronave da família A320.

Com a expansão de uma nova rota aérea, o Governo do Amazonas segue avançando no desenvolvimento turístico e econômico do estado.

“O nosso governo tem incentivado as companhias aéreas a criarem novas rotas interligando os municípios do interior a capital e o Amazonas a outros países. Nós reduzimos o ICMS sobre os combustíveis usados na aviação e tomamos essa medida para incentivar a economia, especialmente o turismo, que é uma vocação do nosso estado. A gente garante, ainda, o direito de ir e vir dos amazonenses”, afirmou o governador do Amazonas, Wilson Lima.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, o novo voo acontece em parceria com a companhia aérea Avianca e o Aeroporto de Manaus, administrado pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, membro da rede Vinci Airports.

“A gente vem criando condições, dando instrumentos e articulando de maneira institucional, acima de tudo, para fazer do Amazonas um hub aqui na região Norte. A gente (Amazonas) é posicionado geograficamente de uma forma muito positiva, é próximo da Colômbia, dos Estados Unidos que são destinos emissores de turistas para o estado”, ressaltou Gustavo Sampaio.

Segundo o gerente comercial da Avianca Airlines para a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, Gustavo Esusy, a rota traz benefícios tanto para os colombianos como para os amazonenses.

“Isso traz muitas oportunidades, principalmente, para o manauara que quer conhecer o mundo, chegando na Colômbia, ele consegue conectar com a América do Norte, Caribe, México, inclusive a própria Europa. Mas nós enxergamos o outro lado da moeda, aquela que pode trazer turistas para a região, turistas que podem fazer cruzeiros, turistas que vão conhecer a selva, que vão conhecer a cultura, que vão conhecer a gastronomia”, explicou Esusy.

Para a diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, a rota inédita é considerada um marco. “Acreditamos muito no potencial da região amazônica e seguiremos atuando como catalisadores de novos voos, junto aos nossos parceiros, visando maximizar o turismo e a economia, nos preceitos da mobilidade positiva praticados pela VINCI Airports”, disse.

Com a ampliação da malha aérea, o Amazonas tem conexão direta com destinos internacionais para Panamá, Miami, Fort Lauderdale e, a partir de agora, Colômbia, realizados pelas empresas Copa Airlines, Gol Linhas Aéreas e Azul e Avianca, respectivamente.

Cartões-postais do Amazonas

A Amazonastur ofertou para cerca de 200 agentes de turismo da Colômbia um treinamento on-line dos atrativos turísticos do Amazonas, em fevereiro. O evento promoveu os principais cartões-postais do estado, abastecendo os profissionais de informações sobre as belezas do Amazonas.

Com o anúncio do voo Manaus-Bogotá, pela empresa Avianca, a capacitação pretende impulsionar a chegada dos turistas colombianos e brasileiros nos dois países.