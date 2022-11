IMMU vai monitorar vias onde os jogos da Copa do Mundo 2022 serão transmitidos

MANAUS — Os motoristas que irão prestigiar os jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo 2022 na Arena da Amazônia e nas ruas principais de transmissão das partidas contarão com a atenção e orientação da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para facilitar o fluxo de veículos e permitir que os torcedores cheguem aos locais com segurança e a tempo de acompanhar os jogos.

Serão monitoradas as vias principais próximas a rua 24 de Agosto, no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua 3, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua Capitão Francisco Galvão, no São José I, zona Leste; rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste; além de outras vias, visando garantir a segurança viária.

Os agentes de trânsito do IMMU também irão atuar diretamente na Arena da Amazônia, onde os jogos também serão transmitidos em um telão instalado no espaço. Os locais indicados de estacionamento são as avenidas do Samba e Belmiro Vianez.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou como será a atuação do Instituto. “Já temos todo o planejamento a respeito dos locais onde os jogos da seleção brasileira serão transmitidos. Na Arena da Amazônia, estaremos com os agentes de trânsito nos principais corredores viários nas proximidades para orientar os condutores de forma que eles consigam chegar e sair com segurança no local, sem maiores transtornos. Além da Arena, há outros pontos espalhados por toda a cidade, onde também ocorrerá a transmissão dos jogos e o nosso efetivo estará empenhado monitorando as vias próximas para fazer o trânsito fluir da melhor forma”, frisou.

Solicitação

O IMMU alerta os responsáveis pela transmissão dos jogos em vias públicas a necessidade de solicitar a interdição por meio do protocolo do Instituto. O órgão reitera que o requerimento é obrigatório para oficializar a interdição de ruas ou avenidas. Dúvidas podem ser tiradas pelo Disque Trânsito, no 0800 092 1188.