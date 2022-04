IMMU reforçou fiscalização no transporte alternativo no fim de semana

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus realizou, neste fim de semana, fiscalização com foco no sistema de transporte alternativo, mototáxis e fretamento. A operação contou com a presença dos fiscais de transportes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o apoio do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar, que abordaram os motoristas na avenida Itaúba, zona Leste da cidade.

Durante a fiscalização, foi constatado, entre outras irregularidades, uma motocicleta particular sendo usada para o serviço de transporte de passageiros, e dois carros fazendo o transporte de cargas sem registros no órgão municipal de trânsito.

“O trabalho da prefeitura não para. Estamos constantemente realizando essas blitze com o objetivo melhorar o sistema de transporte alternativo e passar mais segurança aos usuários. O IMMU está nas ruas e vamos fiscalizar todos os modais”, disse Jonas Moura, fiscal de transporte do IMMU.

Os veículos que estavam irregulares foram conduzidos ao parqueamento da Prefeitura de Manaus no bairro de Flores. Os agentes abordaram cerca de 40 veículos e a Polícia militar realizou a fiscalização em motoristas considerados suspeitos, reforçando a segurança nos coletivos e proporcionando tranquilidade aos usuários do sistema de transporte de Manaus.