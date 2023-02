IMMU reforça frota de ônibus com o retorno das aulas

MANAUS — Com o retorno das aulas das escolas públicas e faculdades, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), já determinou o aumento da frota de ônibus que atende o transporte público da cidade. Até o momento, 80 ônibus já reforçam a frota de veículos desde o início do ano letivo.

O Instituto já planeja aumentar ainda mais o número de veículos, conforme a demanda que vai crescendo gradativamente. Segundo a chefe da Divisão de Transporte Coletivo do IMMU, Eliete Miranda, o Instituto acompanha o aumento de passageiros. “Nosso objetivo é evitar qualquer transtorno aos passageiros. Então, conforme for verificado o crescimento de passageiros, mais ônibus irão atender a demanda”, explicou.

Além de reforço na frota para atender bem o usuário, a fiscalização da prestação do serviço também é um ponto importante. As equipes de fiscalização do transporte público também estão atuando nas garagens para verificar as condições dos ônibus, se os horários estão sendo obedecidos, além da demanda nos terminais.

O vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, adverte, entretanto, que apesar dos cuidados, o usuário deve sair mais cedo de casa para evitar atrasos.

“O trânsito já começa a apresentar retenções e vias cheias. Portanto, o usuário que utiliza o transporte coletivo, deve estar alerta aos horários. Uma boa opção é baixar o aplicativo Cadê meu ônibus e acompanhar os horários de cada linha em tempo real”, orientou Frederico.