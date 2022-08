IMMU realiza monitoramento para ordenar estacionamento na área central de Manaus

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), com a participação da Polícia Militar, realizou nesta quarta-feira, 17/8, uma operação para intensificar o combate contra estacionamentos e circulação de veículos irregulares no centro da cidade. A medida visa oferecer fluidez, segurança viária e ordenamento no entorno da área central aos populares que se deslocam as lojas.

“A prefeitura está intensificando as fiscalizações na área central, justamente para combater essas irregularidades que tem comprometido o trânsito e prejudicado a passagem do pedestre. A segurança viária e o ordenamento do fluxo de veículos são prioridade para garantir uma boa fluidez”, informou o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Lêda.

A ação ocorreu nas avenidas 7 de Setembro e Eduardo Ribeiro e resultou na autuação de aproximadamente 15 veículos e na remoção de cerca de três veículos ao parqueamento da prefeitura por estarem estacionados de maneira irregular.

Segundo o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade, a parceria com IMMU tem garantido melhor acessibilidade aos motoristas que procuram o Centro da cidade para estacionarem e realizar compras com segurança.

“É importante esse trabalho entre as secretarias da prefeitura, as fiscalizações têm melhorado a rotatividade nas vagas de estacionamentos. E a Ageman, por ser fiscalizadora do serviço de estacionamento rotativo do Zona Azul, tem participado junto com IMMU desse monitoramento”, frisou Andrade.

Para manter boa fluidez e rotatividade no Centro, o IMMU colocou agentes de trânsito para monitorar as vias do entorno com motocicletas para coibir infrações e proporcionar mais segurança à comunidade, uma vez que o fluxo de veículos no Centro tem aumentado consideravelmente.

Por assessoria