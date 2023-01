IMMU monitora estacionamento irregular no Centro e remove veículos

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), continua com o monitoramento de trânsito para garantir a fluidez no centro comercial da capital que está recebendo muitos carros. Nesta quarta-feira, 4/1, agentes de trânsito removeram dois veículos e autuaram os motoristas que estavam cometendo infração de estacionamento irregular nas ruas e prejudicando a fluidez.

Cerca de 15 carros foram autuados e dois veículos removidos ao parqueamento do IMMU, por estarem estacionados em locais proibidos. Os agentes de trânsito realizaram monitoramento nas avenidas Floriano Peixoto, Eduardo Ribeiro e 7 de Setembro.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, destacou a importância da continuidade do monitoramento na área central. “O trânsito nas áreas comerciais da cidade precisa ter fluidez e vias livres para a circulação. O IMMU está combatendo as irregularidades cometidas por motoristas que insistem em cometer infrações”, disse.

Lembramos que estacionar em local proibido acarreta multa de R$ 195,23, além da perda de cinco pontos na CNH. As multas de estacionamento variam de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira de habilitação, até R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Para dúvidas ou denúncias relativas ao trânsito da cidade, o cidadão pode utilizar o Disk Trânsito 0800 092 1188.