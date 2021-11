IMMU fiscaliza circulação de veículos na rodoviária de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, na manhã desta quarta-feira, 17/11, fiscalização para ordenar o trânsito de veículos na área externa do terminal rodoviário Engenheiro Huascar Angelim, localizado na avenida Djalma Batista, Flores, zona Centro-Sul. A medida serviu para orientar os motoristas que estavam desobedecendo as regras de trânsito e transportes.

Durante as abordagens realizadas pelos fiscais de Transportes do IMMU, foram constatadas irregularidades de motoristas efetuando a circulação na contramão de direção, transporte de passageiros no compartimento de cargas e transporte intermunicipal de passageiros em veículo particular, o que é proibido pela legislação. Esses veículos foram autuados e orientados sobre o não cumprimento das regras.

“Realizamos uma operação na rodoviária de Manaus, de cunho educativo, porém, no momento das abordagens, constatamos algumas infrações cometidas pelos condutores e fizemos as autuações”, informou Ednaldo Castro, diretor de Operações do órgão.

O IMMU reforça aos usuários e munícipes que, ao observarem esse tipo de irregularidade, podem entrar em contato com o call center e fazer a denúncia para os números 98802-3584 e 3632-2784, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Comentarios