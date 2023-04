IMMU faz operação de fiscalização de estacionamento no centro da cidade

Para ordenar o trânsito no centro comercial, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), promoveu nesta quinta-feira, 20/4, mais uma operação “Vaga Legal” para fiscalização de estacionamento irregular naquela região, além dos estacionamentos nos serviços do Zona Azul. A ação resultou em 11 motos e dois carros apreendidos, além de 37 autuações por estacionamento irregular.

A ação conjunta reuniu, além do IMMU, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Polícia Militar (PM), Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Os agentes de trânsito do IMMU e demais órgãos percorreram diversas ruas no centro de Manaus e veículos foram removidos por estarem parados em áreas proibidas.

“Nossa operação é rotineira para combater os infratores que ainda persistem em prejudicar o trânsito causando congestionamentos e irregularidades. Os agentes realizam as fiscalizações, como também orientam os motoristas sobre as regras de estacionamentos e circulação viária, para que os motoristas tenham consciência dos erros cometidos no trânsito”, disse o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

A fiscalização atua em parceria com a Ageman, nas áreas das vagas do Zona Azul, onde trata do ordenamento do tráfego e fiscalização da ocupação correta das vagas.

De acordo com o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade Ferreira, o Zona Azul é um serviço consolidado na cidade de Manaus e tem contribuído com a melhoria do tráfego de veículos no Centro e no Vieiralves. “A nossa atuação aqui é justamente para apontar as áreas onde estão ocorrendo as irregularidades, como motos estacionadas em vagas destinadas aos carros, o que impede que o usuário faça o uso legal da vaga. A atuação do IMMU é de extrema importância para a conscientização dos usuários, por isso reforçamos que os motoristas tenham sempre créditos no aplicativo e observem a sinalização para não serem alvo de infrações”, salientou.

A operação “Vaga Legal” acontece de forma recorrente e vem obtendo êxito no sentido de orientar motoristas sobre a importância de respeitar o espaço público destinado ao estacionamento de veículos.

Para informações ao cidadão, a prefeitura disponibiliza o Disque Trânsito: 0800.092.1188.