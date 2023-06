IMMU autua mais de 40 motoristas por uso irregular de ‘vagas especiais´

Em um esforço contínuo para garantir a acessibilidade e os direitos de pessoas com mobilidade reduzida, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma ação de fiscalização direcionada nos supermercados da zona Leste da cidade.

Essa operação teve como principal objetivo verificar o uso adequado das vagas de estacionamento reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e idosos, espaços que são de fundamental importância para garantir a inclusão desses cidadãos no dia a dia da cidade.

O IMMU realizou fiscalização durante três dias consecutivos em dois supermercados situados na zona Leste, e autuou 42 motoristas que estavam utilizando as vagas de estacionamentos sem comprovarem a credencial.

“A Prefeitura, por meio do IMMU, realiza diariamente essas fiscalizações em todas as zonas da cidade. É importante garantir que as vagas especiais sejam respeitadas, pois elas são fundamentais para a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida e idosos. A conscientização dos motoristas também é um dos nossos focos durante a fiscalização”, disse Stanley Ventilari, diretor de operações do IMMU.

É importante ressaltar que essa operação faz parte de um conjunto de iniciativas da Prefeitura de Manaus para combater irregularidades no trânsito e promover a educação no tráfego urbano. A administração municipal tem trabalhado incansavelmente para garantir que as vagas destinadas a pessoas com deficiência e idosos sejam respeitadas.

“Eu reconheço que cometi um erro ao não utilizar a credencial no painel do carro. Esqueci, foi sem querer, mas isso me fez perceber o quanto é importante respeitar essas vagas. Essa multa serviu como uma lição, e eu vou me certificar de sempre usar a credencial a partir de agora”, afirmou a motorista Maria Santos, autuada durante a ação.

A prefeitura reforça aos motoristas sobre o respeito e a responsabilidade às vagas especiais, que são fundamentais para assegurar a qualidade de vida e o respeito aos direitos de pessoas com mobilidade reduzida.

“É essencial que haja conscientização da população sobre a importância dessas vagas e sobre o papel de cada cidadão na construção de uma cidade mais inclusiva e acessível para todos, finalizou. A Prefeitura de Manaus, em busca do bem-estar de seus cidadãos, está cada vez mais comprometida com um trânsito mais humano e justo”, finalizou Ventilari.