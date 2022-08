IMMU autua condutores de veículos que usam estacionamentos irregularmente

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta segunda-feira, 22/8, uma fiscalização nos estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo na zona Oeste, e os irregulares na área central. O objetivo foi verificar se os condutores de veículos estacionados nas vagas de pessoas idosas e das com deficiência portavam a credencial que autoriza o uso desses espaços, além de reforçar o combate às irregularidades.

Durante o monitoramento realizado pelos agentes na área central, cerca de dez motoristas foram autuados por estarem com os seus veículos estacionados em local proibido, conforme sinalização, prejudicando a fluidez na via. Os condutores foram autuados e orientados a retirar os carros e procurar um local seguro e regular para estacionar.

“O estacionamento irregular é muito danoso para o trânsito, além de ser proibido, ele coloca em risco os demais veículos, atrapalha a fluidez e prejudica o direito de ir e vir dos pedestres”, disse Stanley Ventilari, diretor de Operações de Trânsito do IMMU.

Na zona Oeste da cidade, os agentes vistoriaram as vagas especiais destinadas a idosos e pessoas com deficiências em um supermercado na avenida Brasil. Na ocasião, oito condutores de veículos que estavam estacionados nas devidas vagas não portavam a credencial obrigatória e foram autuados.

Credencial

A credencial para uso de vagas especiais pode ser adquirida gratuitamente, de segunda a sexta-feira, na sede do IMMU, na avenida Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul, das 8h às 14h.

O cartão que identifica o beneficiado para vagas especiais é específico para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência física, visual ou com síndromes, e tem validade de cinco anos.

O IMMU reforça aos motoristas que evitem os estacionamentos proibidos e irregulares, além de gerar multa de trânsito, prejudica a fluidez e coloca em risco a vida do pedestre.

Por assessoria