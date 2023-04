Idam e NavegAM firmam parceria para desenvolver plataforma digital de cadastro de produtores rurais

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Daniel Borges, reuniu-se, na terça-feira (18/04), com representantes da startup NavegAM para definir propostas e metas para desenvolver o sistema de cadastramento de produtores rurais Sistema de Gestão do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural no Amazonas (Sigater).

Participaram da reunião membros do Departamento de Planejamento do Idam (DEPLA) e o diretor de planejamento institucional, Eirie Vinhote.

“Este é um passo importante para modernizarmos e agilizarmos nossas atividades, ter um registro digitalizado das nossas atividades e públicos. Através do Sigater, será mais fácil e ágil obtermos informações para auxiliar em nossas atividades e na divulgação do que realizamos”, afirmou Eirie.

Durante a reunião, representantes da NavegAM – entre estes o diretor de marketing, Hélio Souza – apresentaram propostas para o desenvolvimento do sistema e ouviram os obstáculos e necessidades, que caracterizam as particularidades de se desenvolver uma plataforma que cadastre produtores rurais de todo o estado.

“Agora, nosso próximo passo é enviar um ofício à diretoria do Idam e definir um plano de trabalho para darmos continuidade ao desenvolvimento da plataforma”, disse Hélio.

NavegAM

A NavegAM é uma startup que iniciou suas atividades automatizando a venda de passagens fluviais, evoluindo para serviços de acompanhamento logístico rodoviário e fluvial na Amazônia. Em parceria com o Idam, a proposta é desenvolver a plataforma digital Sigater de cadastramento de produtores rurais.