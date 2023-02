HPS Platão Araújo procura por familiares de paciente internado na unidade

MANAUS — O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente que se encontra internado na unidade.

O paciente foi levado à unidade, após ter sofrido uma queda e ter tido uma convulsão súbita. Ele está sob os cuidados da equipe médica e de enfermagem da unidade.

De acordo com o serviço social, o homem disse se chamar Carlos André da Silva, porém as informações fornecidas pelo paciente não foram localizadas no CadSUS e não puderam ser confirmadas pela ausência de documentação.

O paciente está desorientado e tem dificuldade na fala, o que o impede de repassar mais informações sobre a família e endereço. Ele relata que nasceu em Minas Gerais e seu apelido é “Mineiro”, tem uma filha chamada Elizângela.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato pelos números (92) 36474145, 36474140 ou 992143253 ou procure o Serviço Social do hospital.