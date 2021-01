Honda Motos suspende produção em Manaus

A Honda Motos decidiu suspender temporariamente a produção da fábrica da marca no Polo Industrial de Manaus, no Amazonas, em virtude dos impactos da pandemia do novo coronavírus nas cadeias de suprimento, que geram indisponibilidade de insumos para a produção, e o agravamento da crise sanitária no estado.

A montadora informa que a linha de produção será suspensa de 25 de janeiro a 3 de fevereiro. A retomada está prevista para 4 de fevereiro, desde que as condições necessárias sejam atendidas.

Durante esse período, os colaboradores das áreas administrativas e produtivas entram em férias coletivas, permanecendo um contingente mínimo de pessoas para a realização de atividades essenciais.

A Honda tem contribuído em diversas ações no combate à pandemia. Recentemente, em caráter emergencial, a empresa doou 454 cilindros de oxigênio para o Estado do Amazonas e seguirá empenhada na recarga e reabastecimento dos mesmos.

A rede de concessionárias de todo o país uniu-se a essa mobilização para ampliar o volume disponibilizado ao sistema de saúde local. Além disso, a marca realizou a doação de 20 mil máscaras do tipo faceshield.

Reportagem: Geison Guedes

