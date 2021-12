Homem tomou 10 doses de vacinas contra a Covid-19 em um único dia

Um homem que levou 10 vacinas num dia em diferentes postos de vacinação da Nova Zelândia foi chamado de “extremamente egoísta” pela vacinologista Helen Petousis-Harris, que o acusou de abusar da vantagem sobre os que precisam de dinheiro para se vacinar.

A vacinologista explicou que o homem provavelmente não terá nenhum problema sério, mas certamente sentiu-se bastante fraco no dia seguinte, resultado de uma resposta imunológica geral.

Petousis-Harris alertou para o fato deste comportamento poder causar “sérios danos às pessoas que não estão vacinadas”.

Segundo o jornal The New Zealand Herald, esclareceu que receber várias doses da vacina contra a Covid-19 não é o ideal, mencionando que quando as pessoas recebem doses mais fortes têm sintomas mais acentuados como febre alta, dores corporais e de cabeça.

Astrid Koornneef, gerente de operações do grupo para o programa de vacinação e imunização Covid-19, confessou que estão “muito preocupados com a situação e trabalhando com as entidades adequadas”.