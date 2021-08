Homem salva mulher de ataque de pitbull com golpe de ‘mata-leão’; veja vídeo

Três mulheres são surpreendidas por um cachorro da raça pitbull, nesta segunda-feira (02), quando passeavam com seus cachorrinhos. Uma delas percebe a aproximação do animal e tenta salvar a vida de um dos cãozinhos.

O vídeo foi registrado por uma câmera de vigilância de uma casa, de local ainda não identificado, e mostra o momento em que as mulheres se assustam ao verem o pitbull avançar, na tentativa de atacar um dos cachorrinhos.

O pitbull avança mas a tutora do animalzinho é mais rápida e o agarra no colo. Porém, ao perceber que não consegue se aproximar do cãozinho, o pitbull ataca uma das mulheres pela perna.

A ação dura em torno de 40 segundos e só termina graças a um homem que aparece no momento do ataque e aplica um golpe de “mata-leão” contra o animal, que desmaia por alguns segundos, e salva a mulher e seu cachorrinho do ataque.

