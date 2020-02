Homem morre ao cair do 3º andar no São José

Um homem morreu, na tarde desta terça-feira (25), em Manaus, após sofrer um acidente de trabalho. Ele trabalhava em uma obra no bairro São José, na Zona Leste, quando caiu do terceiro andar do prédio.

Segundo a polícia, o homem de 47 anos caiu de cima de um andaime de madeira sobre o terreno da casa ao lado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, fez as manobras de reanimação, mas ele não resistiu. Na frente do prédio não há qualquer placa que identifique se a obra está regularizada. A Perícia da Polícia Civil esteve no local e a circunstância de como o acidente aconteceu deve ser investigada. Segundo os moradores da residência, a vítima era amigos dos donos do imóvel. Ninguém da casa quis gravar entrevista. Fonte: G1

