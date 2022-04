Homem finge passar mal para não pagar conta de R$ 6 mil em bar

GOIÂNIA, GO (R7) — Um homem gastou R$ 6.000 em um bar de Goiânia e, ao receber a comanda com o valor da conta, fingiu passar mal e até desmaiou. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel) foi acionado para ir ao local e acabou constatando que o indivíduo estaria encenando o mal-estar para não pagar o que devia.

O golpista, Ruan Pomponet Costa, chamou algumas mulheres que estavam no bar para beber e comer com ele, afirmando que era um jogador de futebol aposentado devido a uma lesão em uma das pernas. O grupo consumiu diversas bebidas alcoólicas, picanha, frutos do mar e outros pratos, somando um total de R$ 6.000.

De acordo com o gerente do bar, Rodrigues Vieira, o homem chegou às 12h para o almoço e, conforme as horas passavam, ele chamava mais gente para acompanhá-lo. Quando deu 0h, as pessoas começaram a ir embora e o garçom trouxe a conta. Ele disse que ficaria mais um pouco e pagaria em alguns minutos.

Em seguida, o homem se jogou no chão como se estivesse passando mal. Preocupados, os funcionários do estabelecimento acionaram os socorristas para ajudá-lo. Ao examinarem o homem, os profissionais da saúde afirmaram que ele estava bem e havia fingido um desmaio.

Ao receber a informação, o gerente do estabelecimento ligou para a Polícia Militar, que encaminhou Ruan para a delegacia. Segundo a corporação, ele é de Brasília e aplicou o mesmo golpe em outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, e até no Nordeste.