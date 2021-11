Homem agride enfermeiro por não conseguir ser vacinado

Um enfermeiro que estava atuando na vacinação contra a covid-19 foi agredido com soco no rosto, em um posto de vacinação localizado no Shopping Pátio, no centro de Belém (PA). A agressão ocorreu na terça-feira (09), quando o homem foi até o local para tomar a dose de reforço. O problema se deu quando ele descobriu que sua idade não estava liberada no calendário daquele dia, segundo o portal UOL.

O caso se tornou público hoje, depois que imagens da agressão começaram a ser repassadas em redes sociais. A Polícia Civil do Pará instaurou inquérito para investigar o caso e já identificou o homem. A corporação informou que testemunhas sobre o caso estão sendo intimadas para serem ouvidas ao longo da semana que vem.

A secretaria disse ainda que o homem foi contido em uma das salas do local de vacinação até a chegada da Polícia Militar, que o deteve e o levou preso para a delegacia. O enfermeiro registrou Boletim de Ocorrência por agressão física e lesão corporal.

