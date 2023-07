Hemoam qualifica profissionais do interior em hemoterapia

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) acabou de qualificar profissionais de 15 cidades do interior em hemoterapia. A capacitação foi realizada ao longo desta semana por meio do curso “Procedimentos Técnicos Especializados de Imunohematologia”, no qual 21 profissionais participaram.

Os profissionais das áreas de biomedicina e bioquímica atuam nas unidades hemoterápicas do interior e estiveram na capital para aprofundar seus conhecimentos na parte de tipagem sanguínea, pesquisa de anticorpo irregular, provas de compatibilidade sanguínea, hemocomponentes, recepção adequada das bolsas, e mais. O curso contou com o apoio pedagógico do Centro de Educação Tecnológica – Cetam.

“Temos muitas dificuldades pela escassez de mão de obra nos municípios, esse treinamento vem para qualificar a hemoterapia da nossa região. Os participantes se tornarão técnicos em hemoterapia”, disse Elcy Figueiredo Coelho, técnica de hemoterapia, enfermeira e facilitadora do curso.

Para Iannca Freitas Nazaré, biomédica e atuante na agência transfusional de Anori, a qualificação traz uma diversidade de conhecimentos que serão úteis no dia a dia de trabalho. “É uma comunidade pequena, mas eventualmente aparecem transfusões, e devemos estar aptos a tudo. E esse curso vai ajudar bastante atualizando nossa grade”.

Os municípios alcançados pelo curso são: Pauini, São Sebastião do Uatumã, Autazes, Tabatinga, Santo Izabel do Rio Negro, Borba, Anori, Barcelos, Lábrea, Carauari, Boca do Acre, Silves, Maraã, Humaitá e Tonantins.