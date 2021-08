Helicóptero militar cai na Guatemala com governante a bordo

Um helicóptero militar mexicano caiu quando tentava aterrissar, na cidade de Agua Blanca, na Guatemala, uma das áreas afetadas pelo furacão Grace.

Imagens compartilhadas nas redes sociais, que pode ver na galeria acima, mostram o momento em que a aeronave cai. Segundo a agência de notícias Mehr, que cita fontes oficiais, em causa esteve um incidente mecânico.

Há três feridos, que foram encaminhados de ambulância para uma unidade de saúde próxima do local. Sabe-se ainda que a bordo do helicóptero seguia Eric Cisneros, secretário do governo do Estado de Veracruz, que sofreu ferimentos leves.

Comentarios