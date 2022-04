Helicóptero cai em MG, bate em caminhão e tripulantes sobrevivem

Um helicóptero caiu na manhã desta segunda-feira (11) na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Na queda, a aeronave colidiu ainda com um caminhão e, depois, no solo. O Corpo de Bombeiro confirmou que havia duas pessoas no helicóptero, piloto e copiloto, e ambos foram resgatados conscientes.

Segundo informações da TV Globo, o acidente aconteceu no bairro Chácara Boa Vista, ao lado da Escola de Aviação Civil. Ainda não se sabe o que gerou a queda do helicóptero, por volta das 9h10.

“O acidente aconteceu no momento da decolagem. A aeronave, aparentemente, perdeu potência, e ela acabou colidindo com o caminhão-baú. Depois colidindo ao solo. O piloto parece que reduziu um pouco a potência, então não teve muita energia na queda. Não teve ignição, não teve nenhuma combustão, e os ocupantes foram retirados sem maiores intercorrências”, relatou o tenente Rodrigo Munaiee.

Autoridades afirmaram que um dos tripulantes, o piloto, de 59 anos, teve um trauma torácido e foi socorrido pelo helicóptero dos bombeiros. Ele foi levado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O copiloto, por sua vez, foi atendido pelo Samu. O local do acidente foi isolado e a bateria foi retirada do local para evitar problemas.

De acordo com a TV Globo, o motorista de caminhão Ronaldo Gerônimo estacionou o veículo e, em seguida, foi atingido pelo veículo. O homem estava do lado de fora do caminhão e apenas o baú refrigerado ficou danificado.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou à emissora que o helicóptero é da Escola de Aviação Civil e estava em situação regular, mas só poderia levar um passageiro.

