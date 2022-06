Havan inaugura em Manaus sua maior loja

A maior loja da Havan no Brasil foi inaugurada nesta sexta-feira (24), no shopping Manaus ViaNorte, com investimento de mais de R$ 20 milhões e geração de 150 empregos diretos e 200 indiretos, além de oferecer mais de 350 mil produtos.

Mais de cinco mil pessoas participaram da cerimônia de inauguração, que foi comandada pelo proprietário da rede Havan, Luciano Hang, acompanhado dos seus filhos e da sua esposa. Porém, até 15h, segundo a coordenação do shopping, passaram mais de 25 mil pessoas pelo centro de compras.

“Hoje nasce um sonho em Manaus a mais de 4 mil quilômetros da nossa matriz. É uma nova filha que nasce, gerando centenas de empregos. Fiquei surpreendido com a quantidade de currículos que recebemos, mais de 140 mil. Por isso, digo aos novos colaboradores, vocês já são vencedores por terem passado em nossa seleção”, afirmou Luciano Hang.

Também participaram da inauguração o governador do Amazonas, Wilson Lima, o prefeito de Manaus, David Almeida, e várias outras autoridades locais.

A loja representa um grande diferencial na zona norte de Manaus por oferecer uma diversidade de produtos, entre artigos de decoração, eletrodomésticos, cama, mesa, banho, roupas, brinquedos e muito mais:

“Essa com certeza é a loja mais linda do Brasil, com a maior variedade do país. Temos tudo para encantar o cliente, mas principalmente temos um time de colaboradores engajado para garantir o melhor atendimento. Além disso, 85% dos colaboradores são mulheres e vamos continuar crescendo no Estado, abrindo mais oportunidades para vocês”, comentou Luciano Hang.

O superintendente do shopping Manaus ViaNorte, Fabiano Guerra, também destacou a importância da Havan abrir na região que mais cresce em Manaus. “A Havan representa muito para a população manauara. É um marco na cidade e estamos muito felizes com a inauguração”, disse Guerra.

✅Com informações da assessoria