Greta Thunberg pede novamente ajuda à saúde pública de Manaus e aos povos indígenas

A jovem ativista Greta Thunberg gravou mais um vídeo, junto com a sua equipe, pedindo ajuda global para os povos indígenas e para o sistema de saúde da capital amazonense. Em sua rede social, o prefeito Arthur Virgílio Neto agradeceu pela atitude que a jovem ativista teve em aos responder seus apelos e se engajar na luta para salvar vidas dos nossos indígenas que estão vulneráveis ao novo coronavírus em comunidades distantes do interior do Amazonas. “São jovens que entendem melhor a grave situação do que estamos passando do que alguns governantes que deveriam estar liderando essa crise no Brasil. O vírus ainda está aí e vamos continuar somando formas para vencê-lo”, declarou.

Confira abaixo o vídeo de agradecimento do prefeito de Manaus à ativista:

