Governo Federal intensifica buscas a desaparecidos no Vale do Javari

AMAZONAS — O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Marinha do Brasil fazem buscas na região amazônica do Vale do Javari para encontrar o servidor da Funai, Bruno Araújo Pereira, e o jornalista inglês Dom Philips, colaborador do jornal The Guardian.

A procura é feita pelas vias aérea, marítima e terrestre e conta também com equipes da Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública e da FUNAI.

O Ministério da Defesa informou que equipes do Comando Militar da Amazônia estão participando das buscas.

Nesta terça-feira, o Exército enviou um helicóptero Jaguar para Tabatinga, em apoio ao deslocamento de agentes da Polícia Federal. A aeronave vai ajudar na mobilidade de todas as equipes que participam das buscas.

O servidor da Funai, Bruno Araújo Pereira, e o jornalista inglês Dom Philips, foram dados como desaparecidos no domingo e, desde segunda-feira, o governo mobiliza equipes de vários órgãos de segurança pública nas buscas pelos dois desaparecidos.