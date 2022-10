Entra no quarto dia buscas por desaparecidos no desabamento de ponte na BR-319

As buscas por desaparecidos após o desabamento da ponte sobre o Rio Curuçá na BR-319, no Amazonas, entraram no quarto dia, neste sábado (1º). A tragédia aconteceu na última quarta-feira (28), quatro pessoas morreram, 14 pessoas ficaram feridas e ainda há desaparecidos.

Na sexta (30), 11 mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) trabalharam na busca por desaparecidos.

A equipe da Secretaria de Assistência Social (Seas) registra o atendimento, até o momento, de familiares de três pessoas que sumiram após o acidente. Uma delas foi localizada na quinta (29), trata-se de Darliane Nunes.

Os outros dois desaparecidos são um homem e uma mulher. Apenas a família do homem registrou Boletim de Ocorrência pelo desaparecimento, até o momento, informou o governo estadual.

Quem são os mortos

O desabamento da ponte deixou, pelo menos, quatro pessoas mortas, todos as vítimas foram sepultadas até esta sexta. São elas:

Maria Viana Cordeiro, 66 anos, servidora aposentada da Prefeitura de Manaus;

Marcos Rodrigues Feitosa, 39 anos, motorista;

Rômulo Augusto de Morais Pereira, 36 anos, cirurgião-dentista;

Darliene Nunes Cunha, 25 anos.

Segundo os Bombeiros, o número de vítimas ainda pode aumentar.

Por g1