Governo estuda nova prorrogação do Auxílio Emergencial

O Governo Federal reuniu todos os ministros, exceto Paulo Guedes que está numa missão nos Estados Unidos, na sexta-feira (15). Na pauta vários assuntos, entre eles, uma nova extensão do auxílio emergencial que deverá ser pago até 2022. Participaram da reunião, os presidentes de bancos, dos Correios e 22 ministros do Estado.

No entanto, não houve detalhes de como será a nova extensão, e se o valor será mudado. Atualmente o auxílio paga aos beneficiários valores que variam entre R$ 150 e R$ 375 de acordo com a formação familiar.

Entretanto, na Câmara dos Deputados tramita um projeto que prevê a concessão do auxílio emergencial até dezembro de 2021, com parcelas de R$ 500. Proposta elaborada pelo parlamentar André Janones (Avante-MG).

Porém, a equipe econômica descarta mudanças nos valores, até porque uma nova prorrogação do auxílio duraria enquanto não for posto em prática o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado Federal, confirmou que o Congresso estuda uma nova prorrogação do auxílio emergencial em 2021. Em maio, ele já tinha dito que seria necessário verificar se as parcelas inicialmente previstas seriam suficientes. Pacheco acredita que será possível aprovar mais um ou dois pagamentos.

A nova prorrogação do auxílio emergencial deverá acontecer devido às dificuldades que o governo vem encontrando para lançar o novo Bolsa Família, que deveria entrar em vigor em novembro.

Calendário da 7ª parcela do Auxílio Emergencial

Nesta segunda-feira (18), os inscritos no Bolsa Família começam a receber a 7ª parcela do Auxílio Emergencial. Já o público geral, recebe a partir desta quarta-feira (20). Os 39 milhões de beneficiários devem receber neste mês a última parcela do benefício.

Bolsa Família

Datas da 7ª parcela para o Bolsa Família Dígito final do NIS Data de pagamento 1 18 de outubro 2 19 de outubro 3 20 de outubro 4 21 de outubro 5 22 de outubro 6 25 de outubro 7 26 de outubro 8 27 de outubro 9 28 de outubro 0 29 de outubro

Público Geral

Calendário 7ª parcela – Auxílio Emergencial 2021 (público geral) Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 20 de outubro 01 de novembro Fevereiro 21 de outubro 03 de novembro Março 22 de outubro 04 de novembro Abril 23 de outubro 05 de novembro Maio 23 de outubro 09 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

As informações do Jornal Contábil.

Comentarios