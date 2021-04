Governo do Amazonas lança “Portal do Trabalhador” nesta sexta-feira (30)

O Governo do estado do Amazonas, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), vai lançar oficialmente nesta sexta-feira (30), durante uma live no Instagram da Setemp (@_setemp), “O Portal do Trabalhador”, que vai unir todas as informações e serviços oferecidos pelo Sine Amazonas em um só lugar.

Guias e tutoriais para resolver divergências do Seguro-Desemprego, orientações sobre Carteira de Trabalho Digital, Cadastro de empregos, vagas e envio de currículos, estão entre os serviços ofertados que estarão disponíveis no dia 3 de maio, pelo endereço: www. portaldotrabalhador.am.gov.br/ .

A estreia do Portal fará parte da programação especial preparada pela Setemp, em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1° de maio, e a iniciativa visa dar continuidade às atividades de forma on-line, trazendo facilidade e agilidade para o cidadão que está à procura dos serviços do Sine. O acesso é fácil e poderá ser acessado por qualquer dispositivo.

Para a Secretária Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Neila Azrak, o lançamento do portal é fruto do trabalho desenvolvido no departamento de promoção do trabalho. “Em virtude da necessidade de digitalização do atendimento e dos serviços disponibilizados pelo Sine Amazonas, dedicamos esforços para tornar nossos processos mais simples, ampliando o acesso dos usuários, trazendo maior comodidade e segurança, visando a saúde e obediência aos protocolos de prevenção à Covid-19”, disse.

Atendimento presencial

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o posto oficial do Sine Amazonas está realizando seu atendimento de forma agendada, apenas para situações de divergências no Seguro-Desemprego, através do número (92) 98433-5624.

Outras informações podem ser encontradas em nossas redes sociais, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am).

