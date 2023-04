Governo do Amazonas abre inscrições para o ‘CNH Social’ 2023

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lançou, nesta quarta-feira (19/04), o projeto “CNH Social 2023”. Durante coletiva de imprensa na sede do governo, o governador do estado, Wilson Lima, destacou que a meta é dobrar o número de beneficiados em relação às 40 mil pessoas que já foram contempladas no primeiro ciclo do projeto. A inscrição poderá ser feita, durante 60 dias, no site detrancidadao.am.gov.br.

O projeto será disponibilizado para os 61 municípios do Amazonas, além da capital, Manaus. É importante destacar que é necessário se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico – para concorrer a uma das vagas. Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, 27 postos do órgão, localizados nos municípios, também estarão aptos a atender o público de forma presencial.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso de pessoas de baixa renda à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), permitindo que mais cidadãos sejam inseridos no mercado de trabalho e consigam se deslocar com mais segurança e conforto.