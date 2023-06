Governo autoriza abertura de novos concursos

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos autorizou a abertura de concursos para 4.436 cargos efetivos no governo federal. Com os concursos já autorizados este ano, são ao todo 5.880 vagas abertas neste ano.

Entre as áreas que serão autorizadas a fazer concurso estão Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério da Educação, além do próprio Ministério da Gestão. Outros órgãos também foram autorizados a abrir concurso como a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Este ano, o governo já havia autorizado os concursos de terceiro-secretário da carreira da diplomacia do Ministério das Relações Exteriores, o os de analista, tecnologista e pesquisador no Ministério da Ciência e Tecnologia e o de analista ambiental no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.