Goleiro do São Paulo agride mulher e termina preso nos EUA

O goleiro Jean do São Paulo está preso por agredir a esposa Milena Bemfica. De acordo com a declaração de prisão registrada pelo Xerife do Condado de Orange, na Florida, e publicada pelo site Globo Esporte, Jean acertou oito socos contra Milena e foi algemado pela polícia.

No registro do caso, o policial responsável pela abordagem diz que Milena relatou que os dois discutiram durante a madrugada desta quarta-feira, 18, no quarto de hotel onde estão hospedados. Ela também relata que tentou acalmar Jean e então os dois entraram no banheiro para discutir, mas uma das filhas quis ir para a cama.

No boletim de ocorrência, Milena conta que o goleiro a seguiu e a puxou para cama, e então subiu em cima dela e acertou três golpes em seu rosto. Em seguida, de acordo com o documento, Jean deu mais cinco socos na esposa.

O registro também aponta que Milena usou uma chapinha de cabelo para se defender e acertou o goleiro na cabeça, em ato de legítima defesa. O objeto quebrou ao atingir Jean.

O documento tem tarjas em informações que são confidenciais, entre elas, o relato feito por Jean ao policial no local. O agente que atendeu a ocorrência encaminhou o jogador para a penitenciária do Condado de Orange e, por entender que Milena agiu em legítima defesa, não registrou acusações contra ela.

O goleiro Jean está preso nos Estados Unidos e sua ficha consta no Sistema de Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida.

São Paulo rescinde com o goleiro

Segundo o site Globo Esporte, na tarde desta quarta-feira, o São Paulo rescindiu o contrato com o goleiro. Horas depois da prisão de Jean, acusado de agredir a esposa, a diretoria do Tricolor decidiu encerrar o contrato com o jogador, que era válido até dezembro de 2022.

Os dirigentes estão reunidos para discutir como será feito juridicamente o encerramento do vínculo. O jogador foi contratado do Bahia, no final de 2017.

Por SPORTBUZZ

Comentarios