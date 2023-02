Goleiro do Ituano Jian Kayo é encontrado morto em casa

SÃO PAULO — O goleiro do Ituano Jian Kayo foi encontrado morto em sua casa no último sábado (18), segundo comunicado do clube de futebol paulista. A causa da morte do atleta de 21 anos não foi revelada.

“Com muita tristeza e consternação, o Ituano F.C. comunica o falecimento do atleta Jian Kayo Gomes Soares. Seu corpo foi encontrado sem vida, em sua residência, na noite do sábado, dia 18”, declarou o clube.

Nascido no Paraná, Jian Kayo foi para Itu, interior de São Paulo, em 2021 para atuar no sub 20 do Ituano. Ele foi titular no Campeonato Paulista daquele ano, titular na Copa São Paulo de 2022 e também no Paulista do mesmo ano.

O goleiro tinha acabado de subir para o elenco profissional este ano.

“Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando nossas orações a ele, sua família e amigos. O Ituano F.C. está prestando todo o apoio e atenção necessários à família neste momento de profunda dor. Assim que possível, após liberação pelas autoridades e pela família, divulgaremos informações adicionais”, anunciou.