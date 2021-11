Com quatro décadas de atuação no mercado nacional, o Gol deixará de ser produzido no Brasil, segundo o jornal O Globo. Ainda não há uma data específica para o fim da linha do hatch, segundo a Motor Show.

“O Gol é um ícone como o Fusca ou a Kombi. Ele continuará a ser produzido em 2022, mas no futuro, esses veículos não vão atender a nova legislação” afirmou Pablo Di Si, presidente da Volkswagen para a América Latina, em reportagem divulgada pelo jornal.

Di Si se refere às mudanças na legislação de segurança veicular. Ela exige que os veículos sejam equipados com controle de velocidade, um um sistema que auxilia os motoristas a evitarem derrapadas em curvas em alta velocidade.

Investimentos na América Latina

A Volkswagen vai substituir o Gol por uma nova família de carros compactos para o segmento de entrada a partir de 2023, conforme anunciado na semana passada. A montadora pretende investir R$ 7 bilhões entre 2022 e 2026 na América Latina.

O primeiro modelo será o Polo Track, baseado na plataforma MQB, produzido na fábrica de Taubaté (SP).

