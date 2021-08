Glória Menezes recebe alta do hospital em São Paulo

Glória Menezes recebeu alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (16). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

“Só sei dizer que ela está muito triste, o que é muito esperado e normal que esteja”, disse Tadeu Lima.

No hospital, a artista soube da morte do marido, Tarcísio Meira, na última quinta-feira (12), que também foi infectado pelo novo coronavírus, mas não resistiu. Em conversa com a reportagem, o assessor do casal contou como foi o momento em que a atriz ficou sabendo sobre a partida do companheiro.

“Um baque fortíssimo e muita, muita tristeza”, disse o assistente da artista, Tadeu Lima.

Glória e Tarcísio estavam juntos desde 1962 e tiveram um dos casamentos mais duradouros e de maior sucesso da televisão brasileira. O casal teve apenas um filho, Tarcísio Filho, hoje com 58 anos, que seguiu os passos dos pais famosos na carreira de ator. Glória também é mãe de Maria Amélia Brito e João Paulo Brito, de seu casamento com Arnaldo Brito.

FONTE: R7

Comentarios