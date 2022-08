Gestão do prefeito David Almeida tem 84% de aprovação popular

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), entra na reta final do seu segundo ano de administração com uma gestão bem avaliada por 84,6% (ótimo, bom e regular) da população, de acordo com dados do Direto ao Ponto Pesquisas, divulgados nesta quarta-feira (31). Outros 12,8% (ruim e péssimo) avaliaram como negativa a gestão municipal, enquanto 2,6% dos eleitores não souberam ou não quiseram opinar sobre o assunto.

A pesquisa mostra que 15,4% das pessoas consideram o trabalho do prefeito de Manaus “ótimo” e 33,8% consideram “bom”. Para 35,4% da população manauara, a gestão do prefeito é “regular”.

Enquanto 4,4% considera o trabalho do prefeito “ruim” e 8,4% considera “péssimo”.

A pesquisa do Direto ao Ponto tem uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 12 de agosto de 2022, presencialmente, com 1.000 entrevistados. O nível de confiança utilizado é de 95%.

O número segue em alta desde o fim do ano passado e mostra a forte influência que David Almeida terá nas eleições de outubro, em Manaus.

Em relação à pesquisa de avaliação de gestão do Direto ao Ponto divulgada em novembro de 2021, houve um crescimento de 6,9% na aprovação.

À época, o estudo apontou que 77,7% dos moradores de Manaus aprovavam a atual gestão da prefeitura.

Avaliação de Gestão do Prefeito David Almeida

*Com assessoria