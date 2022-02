Gestão David Almeida tem mais de 80% de aprovação, aponta pesquisa IDP

Em seu segundo ano de mandato à frente da Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante) apresenta o índice de mais de 80% de aprovação da população manauara. Conforme a pesquisa do Instituto Diário de Pesquisa (IDP), divulgada nesta quinta-feira, 3/2, a gestão do prefeito é considerada “Ótima” para 10,2% dos entrevistados; “Boa” para 34%; “Regular” para 36,7%; “Ruim”, para 7,1%; “Péssima”, para 10,1%; e outros 2% não souberam responder.

O índice de satisfação da população com o chefe do Executivo Municipal levou em consideração as principais áreas da gestão – transporte, saúde, educação, infraestrutura, entre outros. O método de seleção foi a amostragem aleatória estratificada para proporções. Realiza-se, a priori, uma estratificação por zonas eleitorais. Uma vez definida a quantia de entrevistas a serem realizadas junto a cada zona eleitoral foi definido o quantitativo de entrevistas a serem realizadas em cada um dos bairros que compõem.

No ano passado, a pesquisa do “Direto ao Ponto – Pesquisas”, divulgada em dezembro, também mostrou o alto índice de satisfação da população com a gestão do prefeito David Almeida, alcançando 77,7% de aprovação correspondente aos primeiros 11 meses de gestão, conferindo aos dados mais de 95% de confiabilidade, de acordo com os padrões e normas para pesquisas de satisfação.

Outra pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, em setembro de 2021, apontou 80% de aprovação da gestão David Almeida. O índice levou em consideração principalmente ação da prefeitura nos trabalhos contra a Covid-19 e da vacinação. Também considerou a gestão em frentes de obras de asfaltamento das ruas e avenidas da cidade. O nível de confiança da pesquisa é 95%, com margem de erro de 3 pontos para mais ou menos.

*Com informações da assessoria