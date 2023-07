George Lins sela parceria com Corpo de Bombeiros para ações de combate ao câncer de próstata

Em comemoração aos 147 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), comemorado na última terça-feira (11/07), o deputado estadual Dr. George Lima (UB) selou uma parceria com a instituição para realizar ações de combate ao câncer de próstata nos militares da corporação.

Por meio do projeto-piloto Segurança Azul, o Corpo de Bombeiros vai realizar, ao longo de cinco meses, uma busca ativa do câncer de próstata em militares da ativa na corporação (que sejam do sexo masculino e estejam com 40 anos idade ou mais).

“Como médico urologista, sei da importância deste tipo de ação para que possamos rastrear e diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Portanto, parabenizo o Corpo de Bombeiros e me coloco à disposição para contribuir com a saúde dos nossos militares. Fiquei muito feliz com o convite para ser padrinho desta ação”, disse o deputado.

As tropas militares do Amazonas são compostas predominantemente por pessoas do sexo masculino e acima dos 40 anos. No caso do Corpo de Bombeiros, o efetivo masculino representa 70,8%, destes, 76,4% estão acima de 40 anos.

Câncer de próstata

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 72 mil casos novos de câncer de próstata no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025. No Amazonas, são 570 novos casos para o ano de 2023.

Segundo o deputado, com o rastreio e detecção precoce da doença, o câncer de próstata tem cura estimada em mais de 90% quando diagnosticado em fase inicial. “Trabalharemos em parceria para realizar ações de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e sua possibilidade de cura, evitando assim longos afastamentos de militares, reforma precoce e, principalmente, a mortalidade”.