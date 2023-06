George Lins propõe festejo do Pirarucu Manejado de Fonte Boa como Patrimônio Cultural Imaterial

O tradicional Patrimônio Cultural Imaterial do município de Fonte Boa, no Alto Solimões, poderá se tornar Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amazonas. A proposta é de autoria do deputado Dr. George Lins (UB) e está em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Segundo o deputado, o projeto tem como objetivo valorizar a cultura local e fortalecer a atividade pesqueira sustentável na cidade de Fonte Boa, além de impulsionar o turismo na região do Alto Solimões.

“Valorizar o festejo representa o fomento da cultura e do turismo de um dos maiores motores da economia de Fonte Boa: o pirarucu manejado. O município se destaca por sua produção e celebra isso por meio do festejo, que reúne toda a comunidade da cidade”, disse o deputado.

Dr. George também destacou que a propositura está em simetria com o Projeto de Lei, de autoria do vereador Raimundo Nonato da Silva Oliveira (Matozão), aprovado pela Câmara Municipal de Fonte Boa, que consagrou o festejo fonte-boense como grande Evento Cultural do município.

“Registramos também que o festejo certamente elevará o nível dos eventos culturais do município, promovendo geração de renda e intensificando o intercâmbio cultural e o turismo com maior divulgação da cidade de Fonte Boa, sem dúvida um dos municípios mais desenvolvidos do Alto Solimões”, finalizou o parlamentar.

A propositura também objetiva conscientizar a população sobre a importância da conservação do pirarucu e do ecossistema aquático, incentivando a prática de manejo adequado conforme as normas de sustentabilidade vigentes em nosso país.