George Lins oficializa filiação no União Brasil AM como pré-candidato a deputado estadual

O médico urologista e pré-candidato a deputado estadual Dr. George Lins oficializou nessa sexta-feira (1º/4), sua filiação ao União Brasil Amazonas, partido pelo qual irá concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) nas eleições deste ano.

O evento de filiação aconteceu no auditório Belarmino Lins, na sede da Aleam, e contou com a presença do governador Wilson Lima, deputados federais, estaduais, lideranças políticas e apoiadores.

“Vou concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas como deputado estadual pelo União Brasil, mesmo partido do governador Wilson Lima, o que é motivo de muita felicidade pra mim, pois sonho com a perspectiva de dar a minha contribuição para o governo dele, levando crescimento, desenvolvimento e progresso para todo o Amazonas”, declarou.

No ato de filiação o pré-candidato contou com o apoio do pai, deputado estadual Belarmino Lins, e do tio, deputado federal Átila Lins, grandes incentivadores dos projetos políticos do Dr. George Lins para continuidade da história política da família.

“Sem dúvidas, a responsabilidade de dar continuidade ao legado político do meu pai é muito grande, mas com humildade, sabedoria, determinação e muito trabalho, tenho a certeza de que tudo dará certo. É com esse espírito, de saber o que quero e porque quero, que eu pretendo ser deputado estadual, para junto ao governo, levar as transformações que a sociedade amazonense tanto precisa.”

O União Brasil, que é hoje um dos maiores partidos do país, vem reunindo nomes importantes da política amazonense, e juntamente com governador Wilson Lima, candidato a reeleição, a sigla deve seguir como uma das mais competitivas nas eleições deste ano.

Fonte: Ascom