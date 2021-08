Gás de cozinha ficará 7% mais caro a partir do dia 1° de setembro

Sindicato a Empresas Transportadoras e Revendedoras de GLP do Distrito Federal (Sindvargas) informou que o gás terá reajuste de 7% a partir do mês de setembro, começando a valer na próxima quarta-feira (01/09).

Conforme o Sindvargas, dessa vez o reajuste, não partiu da Petrobras e sim das distribuidoras. Com aumento em média de 7%, que segundo o informado será para cobrir altas de custos decorrentes da inflação e o reajuste salarial de funcionários.

“Nosso compromisso é manter nosso serviço que é de excelência prezando a qualidade, garantia e segurança ao consumidor, por isso não há como absorver qualquer tipo de reajuste”, diz o Sindicato na nota.

O aumento será mais um impacto no bolso do consumidor. Essa é a sétima vez que o preço do gás de cozinha sofre reajustes esse ano. Ainda esse mês, a Petrobras já havia reajustado o valor do gás em 7%.

