Gabriel Monteiro é cassado pela Câmara de Vereadores do Rio

RIO — A Câmara de Vereadores do Rio cassou ontem o mandato do youtuber e ex-policial militar Gabriel Monteiro (PL) por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de filmar e divulgar cenas de sexo com uma adolescente, assédio moral e sexual contra ex-assessores e manipulação de vídeos.

Foram 48 votos a favor e dois contra, um deles, sendo do próprio Monteiro.

O outro voto contrário à cassação do parlamentar foi dado pelo vereador Luiz Carlos Chagas de Souza Junior, conhecido como Chagas Bola (União Brasil-RJ), sargento da Polícia Militar, casado, pai de três filhos e, segundo ele, cristão.

Por UOL