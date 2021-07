Fundão eleitoral, um equívoco

Com a criação do FEFC (Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha) , conhecido como fundão eleitoral, simplesmente destinou-se verba pública para financiar as campanhas eleitorais por todo país. Todavia, a propositura não foi feliz.

Necessário que se diga, que o fim o financiamento privado de campanha por parte das empresas ocorreu em detrimento dos escândalos com as empreiteiras, mas não se pode transferir para o orçamento público, já escasso, os gastos de campanha. Na maioria dos países é privado, seja por via das empresas ou particular. O que temos que mudar é a cultura política.

Enfim, esses são alguns aspectos para uma reforma política-eleitoral que debata sem afogadilho no planalto central tão importante tema, entretanto, não creio em mudanças substanciais, pois existem pressões das bases políticas, além do desgaste dessa atual legislatura.

Fábio de Souza Pereira – Professor, Jornalista e Assessor Jurídico-Eleitoral TRE-PB

