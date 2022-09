Funcionários da Prefeitura de Maraã são presos transportando quase R$ 80 mil em espécie

Operação da PF que visa prevenir e reprimir a prática de crimes eleitorais procedeu fiscalização em embarcações, na quarta-feira (28), no Porto de Tefé/AM, direcionado aos passageiros, bagagens e pertences pessoais.

Durante a ação, policiais federais localizaram R$ 78.600 mil em espécie, distribuídos na posse de seis pessoas, funcionárias a serviço da Prefeitura de Maraã/AM.

A Polícia Federal apreendeu o dinheiro e instaurou inquérito policial para esclarecer os fatos e a origem dos valores, até o momento não comprovada.

Foi decretada a prisão em flagrante das seis pessoas, que foram conduzias ao Posto Avançado da Polícia Federal em Tefé/AM e ouvidas pelo Delegado Federal responsável. Os presos irão responder por Crime Eleitoral, tipificado no art. 350 da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral).

Como parte da Operação Eleições 2022, a PF intensificou a fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Aeroclube do Amazonas e nos portos de Manaus, além de estar presente em algumas cidades do interior do estado.

Assessoria