Funcionário de loja de pneus morre ao cair de telhado durante trabalho

Fabrício Oliveira da Silva, 38, morreu após ter caído do telhado de uma loja de pneus, com altura de aproximadamente 30 metros, na tarde desta quarta-feira (10). O acidente ocorreu no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas que presenciaram o acidente, a vítima fazia manutenção nas telhas do imóvel, quando uma das peças, que era de acrílico, cedeu. Com a queda, Fabrício acabou morrendo na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local atestar o óbito. Em seguida, o corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o acidente. Os proprietários do estabelecimento não se pronunciaram sobre o caso.

FONTE: ACRÍTICA

Comentarios